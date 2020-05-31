Стало известно, будут ли в Украине повышать пенсионный возраст из-за новой программы сотрудничества с МВФ

Об этом в эфире украинского телеканала рассказал глава Кабинета министров Денис Шмыгаль, передает Politeka.net.

По его словам, по новой программе МВФ Украина не обязуется повышать пенсионный возраст.

Шмыгаль также подчеркнул, что в скором времени программа будет одобрена Советом директоров фонда.

"Она не требует от нас и там нет условий для осуществления структурных реформ. Там прописаны структурные действия, которые Украина должна выполнять с МВФ или без него, потому что мы движемся в сторону цивилизованного мира... Никакой речи о повышении пенсионного возраста не ведется и не может вестись, точка", – заявил он в эфире телеканала.

Как утверждает премьер-министр, первую часть транша от МВФ Украина может получить уже 6 июня. Он также напомнил, что программа сотрудничества в формате stand by предусмотрена на 18 месяцев, и по ее условиям Киеву передадут $5 млрд на пять лет.

"Он даст нам возможность двигаться спокойно в преодолении тех последствий кризиса, которые уже есть. Первый транш прописан на 1,9 миллиарда долларов в июне, 5-6 числа ожидаем, далее на осень 1,6 миллиарда и в следующем году – 1,5 миллиарда долларов", – резюмировал Денис Шмыгаль в эфире телеканала.

Ранее мы рассказывали, что пенсионерам уготовили новую надбавку. По словам министра соцполитики Марины Лазебной, нововведения могут затронуть тех украинских пенсионеров, которым уже исполнилось 75 лет.

В частности, она анонсировала надбавку в 500 гривен к пенсиям более миллиона льготников

"Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям... Около 500 грн", - заявила министр в эфире украинского телеканала.

Лазебная также добавила, что официальную дату индексации выплат тех пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, нужно определить на законодательном уровне.

Напомним, индексации пенсий больше не будет, в Пенсионном фонде выдали новые правила: кто не получит денег.

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