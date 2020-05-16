Украинских пенсионеров предупредили, что индексации пенсий до конца нынешнего года не будет
Как сообщает Politeka, об этом рассказала замначальника главного управления Пенсионного фонда Елена Бойко.
«Не были повышены пенсии пенсионерам, у которых средняя константа выше, чем предусмотрено правительственным постановлением. Если до сих пор такой показатель составлял 4404 гривны, увеличив его на 11%, средний стал составлять 4778 гривен. Итак, у тех пенсионеров, которые выходили на пенсию в прошлом году, показатель выше, и по таким делам перерасчет не произведен», - отметила она.
Бойко также уточнила, что не индексировались пенсии, которые выдавались по специальным законам. Сейчас проводится их оценка соответствию закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
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Предполагается, что такие пенсионеры получат повышенную пенсию до 25 мая. При этом, по ее словам, индексация пенсий проводится раз в году, поэтому до конца 2020 года его можно больше не ожидать.
Как мы писали ранее, в ПФУ утвердили новый показатель зарплаты, который необходим для расчета пенсий. Как сообщили в пресс-службе фонда, средняя зарплата в марте составила 9 905,39 гривен.
Согласно законодательству, размер пенсий рассчитывается по специальной формуле и он будет индивидуальным для каждого льготника: средняя зарплата в Украине за последние три года (цифру дает фонд) умножают на соотношение своей зарплаты к средней, потом умножают на стаж в годах и еще раз умножают на коэффициент стажа (1%).
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