Украинских пенсионеров предупредили, что индексации пенсий до конца нынешнего года не будет

Как сообщает Politeka, об этом рассказала замначальника главного управления Пенсионного фонда Елена Бойко.

«Не были повышены пенсии пенсионерам, у которых средняя константа выше, чем предусмотрено правительственным постановлением. Если до сих пор такой показатель составлял 4404 гривны, увеличив его на 11%, средний стал составлять 4778 гривен. Итак, у тех пенсионеров, которые выходили на пенсию в прошлом году, показатель выше, и по таким делам перерасчет не произведен», - отметила она.

Бойко также уточнила, что не индексировались пенсии, которые выдавались по специальным законам. Сейчас проводится их оценка соответствию закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Предполагается, что такие пенсионеры получат повышенную пенсию до 25 мая. При этом, по ее словам, индексация пенсий проводится раз в году, поэтому до конца 2020 года его можно больше не ожидать.

Как мы писали ранее, в ПФУ утвердили новый показатель зарплаты, который необходим для расчета пенсий. Как сообщили в пресс-службе фонда, средняя зарплата в марте составила 9 905,39 гривен.

Согласно законодательству, размер пенсий рассчитывается по специальной формуле и он будет индивидуальным для каждого льготника: средняя зарплата в Украине за последние три года (цифру дает фонд) умножают на соотношение своей зарплаты к средней, потом умножают на стаж в годах и еще раз умножают на коэффициент стажа (1%).

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