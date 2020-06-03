Правительство намерено изменить правила карантина, касающиеся церквей
Об этом передает Politeka.net со ссылкой на сайт Кабмина. Вопрос о возможном ослаблении ограничений обсудили 2 июня во время первой встречи министров с главами церквей и религиозных организаций. Украинцам разрешат массово собираться на службы.
Представители духовенства предоставили правительству ряд предложений по ослаблению карантина. В частности, речь зашла о том, чтобы разрешить допуск большего количества прихожан в храмы.
Глава Кабмина Денис Шмыгаль согласился с мнением о возможности пересмотра в сторону уменьшения требования о количестве присутствующих во время религиозных мероприятий.
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"Надеюсь, мы будем и дальше смягчать условия по мере того, как будет снижаться заболеваемость", - отметил Шмыгаль.
Напомним, с 22 мая в регионах, где произошло ослабление карантина, стало возможным проведение религиозных обрядов при условии соблюдения всех противоэпидемиологических мер.
Ранее мы сообщали, украинцев предупредили о вероятности продления карантина после 22 июня. Окончательное решение будут принимать на основе динамики заболеваемости, отметил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Это 100%. После этого будем смотреть, как смягчения с 10 и 15 июня будут влиять на ситуацию", - отметил Ляшко.
В зависимости от динамики заболеваемости карантинные ограничения могут быть продлены со смягчениями.
"Если ситуация будет на таком же уровне - мы, опять-таки, будем пересматривать карантин, он будет адаптивный, и адаптивность его будет, возможно, не на областном уровне, а на уровне населенного пункта", - добавил Ляшко.
Тем временем, в столице проходят протесты предпринимателей. Люди требуют, чтобы кафе и ресторанам разрешили пускать посетителей внутрь, а не только на летние площадки.
Участники обратили внимание, что далеко не во всех заведениях есть летние террасы.
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