Уже два года герою не могут поставить достойный памятник

На могиле первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка на Байковом кладбище в Киеве до сих пор стоит деревянный крест

На место захоронения легендарного украинца обратил внимание общественности известный автогонщик и телеведущий Алексей Мочанов, передает Politeka.net.

На своей странице в Фейсбуке он раскритиковал украинцев за то, что они, восхищаясь успехом Илона Маска, запустившего в космос пилотируемый корабль с астронавтами, совершенно забыли о своих героях.

На фото – могила Каденюка, который умер 31 января 2018 года, на Байковом кладбище. За два года на ней так и не появился обещанный памятник в виде ракеты. Нет на ней даже простого надгробия, лишь квадрат из досок, с деревянным крестом и венком из искусственных цветов, видавшем виды.

«Память - на лицо. Памятник - тоже. Точнее - его отсутствие. Я не знаю, по какой причине его нет у Космонавта Каденюка. И не особо хочу знать-понимать. Я наверняка уверен, что так не должно быть. Неправильно. Все словили психоз на успехах Маска, а свой, доморощенный покоритель Космоса - брошен. Забыт. Непригляден. Потому так и живём, граждане соотечественники. Что угодно, только не то, что надо», – пишет Мочанов.

Публикация вызвала огромный резонанс, разлетевшись по сети. Одни бросились осуждать родственников, которые так и не удосужились поставить памятник. Другие же распекают государство, которое наплевало на героя.

Откликнулся на шквал критики и родственник космонавта Дмитрий Панчук, племянник Каденюка.

«Дорогие буковинцы! Читаю ваши комментарии и просто отвратительно. Как вы все хорошо знаете о семье и о сыновьях. Кто остался из семьи! Сыновья – да, есть. Сын Дима очень больной, жена живет на пенсию, а второй сын, что в России живет, – за всю свою жизнь не видел, не слышал, – дал о себе знать на второй день после похорон. Имущество делить. Мой дядя Леня был честным человеком и не нажил, как некоторые считают, – он последние деньги людям-украинцам отдал, – и то неблагодарны. Да, конечно, мне очень обидно, что могила Героя Украины в таком состоянии. И кто считает, что семья много нажила, покажите мне, – значит, я не из этой семьи».

Отметим, что в свое время президент Владимир Зеленский обещал, что могилу космонавта приведут в порядок за государственные средства. Однако пока что, как видно, ничего подобного не произошло.

Справка:

Леонид Каденюк - летчик-испытатель 1-го класса, космонавт, генерал-майор авиации, первый и единственный астронавт независимой Украины.

Он родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области. С 19 ноября по 5 декабря 1997 совершил космический полет на американском космическом корабле многоразового использования « Колумбия » миссии STS-87 как специалист по полезной нагрузке.

Во время полета Каденюка впервые в космосе побывали трезубец, украинский флаг и прозвучал гимн независимой Украины.

Каденюк участвовал в разработке и испытании авиационно-космических систем, их эскизном и макетном проектировании, а также в летных испытаниях систем.

Летал более чем на 50 типах и модификациях самолетов разного назначения, в основном - истребителей, а также на американском тренировочном самолете Northrop T-38.

Каденюк умер на 68-м году жизни от сердечного приступа 31 января 2018 года во время пробежки. Он похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Напомним, ушел из жизни легендарный советский космонавт.

Как сообщала Politeka, легендарный космонавт сбежал из России.

Также Politeka писала, что центральную площадь Винницы переименуют в честь Леонида Каденюка.