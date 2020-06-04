Известный астролог Влад Росс показал, как сбывается его прогноз по России на 2020 год

В частности, еще в начале года он предсказал РФ крупные экологические неприятности, и оказался прав, передает Politeka.net со ссылкой на страницу астролога в Фейсбуке.

«Сбывается мой астрологический прогноз в целом данный для России в 2019 году на нынешний 2020 год! В июне 2020 года я предсказал, что в России случится страшная техногенная катастрофа, связанная с водой, водоемами, вчера это произошло! Страшная техногенная катастрофа федерального уровня!!!», – написал он на своей странице в сети на следующий день после того, как в Норильске из-за разлива дизельного топлива на ТЭЦ объявили федеральную чрезвычайную ситуацию.

Авария на ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой, произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. Там вылилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, которые потекли в реки. Площадь загрязнения после разлива топлива составила 180 тысяч квадратных метров.

Чрезвычайную ситуацию в регионе объявили 3 июня.

Среди других прогнозов, озвученных Владом Россом на 2020 год, особого внимания заслуживают грядущие бунты во всей России, связанные с тем, что на парламентских выборах «Единая Россия», проигрывая во всех округах, начнет накручивать голоса. Это и сподвигнет людей выйти на протесты по всей стране.

По данным астролога, этот год станет последним для пропутинской партии.

«2020-й обещает стать переломным для путинского режима. В частности, партия Путина – Единая Россия – больше никогда не будет побеждать на выборах. Станет очевидно, что и самому Путину сложно будет вновь переизбраться президентом», – пояснил Росс.

Однако, подчеркнул он, глава РФ пока удержится в кресле, а вот самый неблагоприятный год для него – 2022-й, хотя не исключено, что снести с поста его могут уже в следующем году.

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