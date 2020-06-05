Стало известно, будут ли призывать призывников в армию после переноса вступительной кампании в высшие учебные заведения

Об этом в эфире украинского телеканала рассказала и.о. главы Минобразования Любомира Мандзий, передает Politeka.net.

По ее словам, выпускников школ не планируют призывать в ряды ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ в связи с переносом сроков вступительной кампании в высшие учебные заведения.

"Учитывая обстоятельства смещение сроков вступительной кампании на сайте Минобороны есть информация о том, что они учли это и поручили призывным комиссиям учесть это в своих действиях", - объяснила Мандзий.



И.о. главы Минобразования также подчеркнула, что ее ведомство начало переговоры по данному вопросу с Министерством обороны.

"Мы говорили с коллегами из Министерства обороны для того, чтобы не допустить таких случаев, когда не закончив, или выпускники, которым 18 лет уже в июле, когда еще нет результатов ВНО и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию", - добавила она в эфире телеканала.



Подытоживая, Любомира Мандзий заявила, что это может стать основанием для острочки призыва в армию.

"Не понял? А кто распинался, что призыв с 20-ти, а с 18-ти добровольно?)", "Это да. Триндели много что только с письменного согласия, а по факту нет на этот счёт ни одного нормативно-правоого акта, и военкоматы гребут 18-18 летних пацанов никого не спрашивая", "Это вместо контрактной профессиональной армии 18 летних пацанов запугивая будут забривать на службу как в совке и рашке? Это по стандартам НАТО наверное", "При призыве ничему хорошему не научат. Это фактически тюрьма...", "Армия должна быть контрактной, нечего детям там делать, в этом режимном объекте, где прибацанное прапорье будет убивать психику и физическое здоровье детей", - написали украинцы в комментариях.

Ранее мы рассказывали, кто из молодых украинцев попадает под весенний призыв в армию. В Генштабе подчеркнули, что на срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья укрианцы, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

При этом в Минобороны сделали уточнение относительно лиц 18-19 лет. Отмечается, что они могут пойти в армию только по личному желанию. Для этого нужно подать письменное заявление.

Напомним, весенний призыв в армию в условиях карантина: украинцам рассказали, чего ждать, «военкоматы будут...»

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