Масштабные бунты в США, мародерство и "двойные стандарты" напомнили украинцам нашу страну в последние несколько лет

Как передает Politeka.net, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев. Блогер прокомментировал события, которые сейчас происходят в США, а также разъяснил, как они связаны с Украиной и что нас ждет в дальнейшем.

"Вам же это что-то напоминает, не так ли? Это же все наша Украина последних лет. Украина двойных стандартов. Захват облсовета во Львове – это свержение преступного режима. А захват облсовета в Харькове – это акт сепаратизма. Убийцы милиционеров на Майдане получают амнистию. А убийцы майдановцев идут по уголовной статье. В Штатах сейчас происходит тот же самый сценарий. Везде, где у власти губернаторы-демократы – полное бездействие полиции", - поделился своим мнением Лесев.

Правда, отметил некоторые отличия. В бунте американцев нет политической составляющей, как было в Украине.

"Происходят банальные погромы магазинов. Массовый грабеж и воровство, - уточнил блогер. - А Трамп мечется в Твиттере и ничего не может сделать. Это тот случай, когда в суперпрезидентской стране, где нет даже главы правительства – президент оказался лишен полноты власти. Президент не может подавить бандитские бунты. Не может, потому что за его должность идет кулуарная борьба".

И вот именно последний фактор напрямую касается будущего Украины - неясно, кто в случае отставки Трампа, займет его место.

"Мы живем в стране, где часть элиты давно уже легла под Демпартию США. Вопрос не в том, хороший и ли плохой Трамп. И хороша или плоха Демпартия. Вопрос в другом – мы живем в стране с компрадорской элитой. Со всеми этими сытниками и лещенками, которые обслуживают интересы иностранного государства. С Порошенко, который готов назначать чиновников по звонку иностранцев... И посмотрите, до чего мы докатились. Мы как наложницы в султанском гареме. Ждем, кто займет престол в Вашингтоне, чтобы узнать, ну кто же нас будет тра*ать. Вот это – цена потери своей субъектности"", - пояснил Лесев.

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