Идет третий день беспорядков в американском штате Миннесота после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда: Миннеаполис в огне, на улицах бесчинствуют мародеры, а протест уже окрестили в сети "Черным Майданом"

Президент США Дональд Трамп принял решение о вводе Нацгвардии для зачистки, передает Politeka.net со ссылкой на Твиттер американского лидера. В своем сообщении Трамп назвал мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея "очень слабым" и выказал решительность взять ситуацию под контроль.

"Я не могу стоять в стороне и наблюдать, как это происходит с великим американским городом Миннеаполисом. Полное отсутствие лидерства. Либо очень слабый левый радикальный мэр, Джейкоб Фрей, соберется и возьмет город под контроль, либо я отправлю Национальную гвардию и выполню работу правильно...", - заявил Трамп.

"Эти бандиты оскверняют память Джорджа Флойда, и я не позволю происходить такому. Я только что разговаривал с губернатором штата Тимом Уолзом и сказал ему, что военные в его распоряжении. В случае любых сложностей мы возьмем контроль на себя, но когда начинаются грабежи, начинается и стрельба", - добавил президент.

Примечательно, что Трамп сделал еще один твит, который был заблокирован техслужбой по причине нарушения правила о призывах к насилию. Пользователи в основном поддержали решение лидера. "Не жди! Отправьте Национальную гвардию или все сгорит дотла", - пишут в комментариях.

Таким образом, губернатор Миннесоты Тим Уолз уже подписал указ о привлечении Нацгвардии к обеспечению безопасности на улицах. В самом Миннеаполисе введен режим чрезвычайной ситуации.

"Пришло время восстановить. Восстановить город, восстановить нашу систему правосудия и восстановить отношения между правоохранительными органами и теми, кого они обязаны защищать. Смерть Джорджа Флойда должна привести к справедливости и системным изменениям, а не смерти и разрушениям", - написал в Твиттере гурбернатор.

В сети появились фото военной техники и гвардейцев, вошедших в город.

Напомним, 25 мая полицейские убили при задержании безоружного темнокожего мужчину - продавцу показалось, что тот пытается расплатиться фальшивой 20-долларовой купюрой. В сети появились кадры, как полицейский надавил коленом на горло лежащего 46-летнего Дорджа Флойда и сдавливал пока тот не перестал проявлять признаки жизни. На записи, которая впоследствии разошлась по соцсетям, слышно, как задержанный жалуется, что ему нечем дышать. В результате инцидента, были уволены четыре копа.

После этого моментально вспыхнули протесты. Митингующие сожгли крупный полицейский участок, часть местных жителей мародерствуют и грабят магазины, другая часть – с оружием в руках охраняют эти магазины от них. Протестующие требуют справделивого суда над полицейскими.

MINNESOTA OOMFS PLEASE STAY SAFE ‼️ pic.twitter.com/JRbHLf9g7N — s (@KYUMCHWE) May 28, 2020

The more people want to push the narrative that everybody in #Minneapolis is going nuts, the more I’ll post my own footage of what’s going on. Too many people trying to push a certain narrative. As if people can’t grieve in this way... #GeorgeFloyd pic.twitter.com/0KdM53gxsj — Antonia Okafor Cover (@antonia_okafor) May 29, 2020

BREAKING NEWS: The National Guard has arrived in #Minneapolis amid violent riots. Police have abandoned 5 precincts in the city. Multiple structures are on fire.#minneapolisriots #GeorgeFloyd pic.twitter.com/oZontkoJzj — BNL NEWS (@BreakingNLive2) May 29, 2020

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