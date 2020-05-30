Протестующие в США готовятся идти на штурм Белого дома

Как передает Politeka.net, кадры с места происшествий и новые подробности протестов появились в Телеграм-канале PavlovskyNews.



Так, протесты, которые из-за убийства афроамериканца в Миннеаполисе окрестили в сети "Черным Майданом" переросли в общенациональные.



В разных концах страны вспыхивают ожесточенные противостояния протестующих с полицией.



Кроме Миннеаполиса в горячую фазу переросли протесты в Атланте, Луисвилле, Портленде, Нью-Йорке и даже в столице - Вашингтоне.

Ночью, 29 мая протестующие уже предприняли попытку прорваться к Белому Дому, но были остановлены стражами порядка.





Люди строят баррикады на улицах и жгут полицейские автомобили. Процветает мародёрство.



Власти проводят мобилизацию военной полиции и Нацгвардии - 1700 военнослужащих будут размещены в Миннеаполисе для усмирения протестующих.



Это станет самым крупным в истории штата привлечением сил Национальной гвардии.

Напомним, масштабные протесты вспыхнули в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, после того, как вечером 25 мая полицейские убили при задержании безоружного темнокожего мужчину - продавцу показалось, что-то пытается расплатиться фальшивой 20-долларовой купюрой.

В сети появились кадры, как полицейский надавил коленом на горло лежащего задержанного и сдавливал пока тот не перестал показывать признаки жизни.

Напомним, украинцы взбунтовались после слов Зеленского, под Офисом огонь и дым: кадры и подробности

Также Politeka писала, что новый бунт под окнами Зеленского, украинцы нашли неожиданный способ достучаться до президента: кадры.



