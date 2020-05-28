Здания охвачены огнем, на улицах орудуют мародеры - власть просит Нацгвардию вмешаться
Масштабные протесты вспыхнули в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, после того, как вечером 25 мая полицейские убили при задержании безоружного темнокожего мужчину - продавцу показалось, что то пытается расплатиться фальшивой 20-долларовой купюрой. В сети появились кадры, как полицейский надавил коленом на горло лежащего задержанного и сдавливал пока тот не перестал показывать признаки жизни.
На записи, которая впоследствии разошлась по соцсетям, слышно, как задержанный жалуется, что ему нечем дышать. В результате инцидента, были уволены четыре копа.
Тем временем тысячи людей вышли на улицы и окружили полицейский участок, чтобы потребовать справедливости для 46-летнего погибшего Джорджа Флойда, передает Politeka.net со ссылкой на зарубежные СМИ и сообщения в Твиттере.
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Митингующие забрасывали участок камнями и крушили попадавшиеся им служебные машины. Утихомирить бунт не удалось - тот только разросся.
Участники бунта поджигают дома и грабят магазины. Силовики вынуждены разгонять толпу слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.
По последним данным, власть Миннесоты просит ввести Национальную гвардию США для подавления народных волнений.
"Ситуация возле Лейк-стрит и Гайаваты в Миннеаполисе превратилась в крайне опасную. Для всеобщей безопасности, пожалуйста, покиньте территорию и разрешите пожарным и медработникам добраться до места происшествия", - пишет в Твиттере губернатор штана Тим Уолз.
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