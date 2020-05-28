Здания охвачены огнем, на улицах орудуют мародеры - власть просит Нацгвардию вмешаться

Масштабные протесты вспыхнули в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, после того, как вечером 25 мая полицейские убили при задержании безоружного темнокожего мужчину - продавцу показалось, что то пытается расплатиться фальшивой 20-долларовой купюрой. В сети появились кадры, как полицейский надавил коленом на горло лежащего задержанного и сдавливал пока тот не перестал показывать признаки жизни.

На записи, которая впоследствии разошлась по соцсетям, слышно, как задержанный жалуется, что ему нечем дышать. В результате инцидента, были уволены четыре копа.

Тем временем тысячи людей вышли на улицы и окружили полицейский участок, чтобы потребовать справедливости для 46-летнего погибшего Джорджа Флойда, передает Politeka.net со ссылкой на зарубежные СМИ и сообщения в Твиттере.

Митингующие забрасывали участок камнями и крушили попадавшиеся им служебные машины. Утихомирить бунт не удалось - тот только разросся.

Участники бунта поджигают дома и грабят магазины. Силовики вынуждены разгонять толпу слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.

По последним данным, власть Миннесоты просит ввести Национальную гвардию США для подавления народных волнений.

"Ситуация возле Лейк-стрит и Гайаваты в Миннеаполисе превратилась в крайне опасную. Для всеобщей безопасности, пожалуйста, покиньте территорию и разрешите пожарным и медработникам добраться до места происшествия", - пишет в Твиттере губернатор штана Тим Уолз.

Breaking: Multiple structures are now engulfed in flames as riots continue in Minneapolis, Minnesota. Looting is now widespread in the city, with reports of looting miles away from the original protest location. pic.twitter.com/Mz6Y6Rcepo — PM Breaking News (@PMBreakingNews) May 28, 2020

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