Зарплаты украинцев на карантине резко изменились

Большинство работодателей начали снижать зарплаты работникам. В среднем платят теперь на 15-25% меньше, пишет Gazeta.ua.

Меньшие ставки начали платить продавцам, официантам, поварам, уборщицам и другим работникам из сферы обслуживания.

Работодатели объясняют, что так делают в Европе.

Тем, кого это не устраивает, предлагают один выход – увольняться.

Эксперты рассказывают, что большая часть бизнеса отменила бонусы и премии. А некоторые даже озвучили работникам правило, что уменьшают зарплату на определенную сумму, но при этом не закрываются.

Отмечается, что больше всего пострадала сфера услуг. Также кризис сказался на промышленных предприятиях.

Согласно прогнозам, уменьшенные зарплаты будет до конца года. Возврат к стабильности, повышения зарплат стоит ждать не ранее 2022 года.

Напомним, стало известно, что учителя не получат дополнительных доплат на карантине. Такое заявление сделала исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий во время брифинга в воскресенье, 31 мая.

Она отметила, что учителя во время карантина пришлось осваивать новые инструменты и прилагать больше усилий, однако на доплаты рассчитывать не стоит.

Напомним, долги по зарплатам стремительно растут, украинцев оставили без денег: кто пострадал больше всего.

Как сообщала Politeka, зарплата обычного фельдшера ошеломила украинцев: "Зеленский говорил, что это не бедность".

Также Politeka писала, что Атаманюк рассказал, получат ли украинцы выплаты в июне-июле: «Денег в бюджете нет».