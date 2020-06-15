Суд отправил Сергея Стерненко под домашний арест. При этом под зданием суда начались новые волнения

В понедельник, 15 июня, Шевченковский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на 60 суток одесского активиста Сергея Стерненко, которого обвиняют в убийстве человека.

Об избрании такой меры пресечения ранее ходатайствовали прокуроры. При этом представители защиты заявили, что намерены подавать апелляцию.

На момент вынесения вердикта под зданием суда не утихали волнения. Сторонники обвиняемого зажгли файеры, из-за чего вся улица оказалась «окрашена» в ярко-красный цвет.

После объявления о решении суда участники протеста начали возмущаться с новой силой. Отмечается, что они бросают в полицию неизвестные предметы. Беспорядки под судом пока не утихают.

Ранее мы писали, что 15 июня в Киеве началось новое заседание по делу Стерненко, которого обвиняют в убийстве человека. Перед судом снова собралась группа людей, выступающих в поддержку обвиняемого. В какой-то момент между ними и полицейскими, которые обеспечивали соблюдение порядка на суде, начались массовые столкновения.

Отмечается, что некоторые активисты атаковали отдельные группы правоохранителей. В результате полицейские начали проводить задержания. Точно известно о том, что были задержаны трое человек, в том числе и один из организаторов акции.

Напомним, что в 2018 году на одесского активиста Сергея Стерненко было совершено три покушения. Во время последнего, 24 мая, один из нападавших погиб. Стерненко утверждает, что ранил его ножом в целях самообороны, однако полиция решила, что это дело должно рассматриваться как умышленное убийство.

Напомним, центр Киева в дыму, начались массовые аресты и столкновения с полицией: кадры протеста.

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