Певица Ирина Билык высказалась о президентстве Владимира Зеленского

Как передает Politeka.net, свой комментарий артистка дала Алеси Бацман в программе "БАЦМАН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По ее словам, Зеленскому очень сложно справляться с возложенными на него обязанностями.

"Так быстро пролетел этот год? Я даже не заметила, что прошел год. Могу сказать то, что говорила сегодня с утра моя мама. А мама у меня рупор правды – такая украинская женщина, что думает, то и говорит. Она сказала: "Вот Ирочка, я когда вижу Володю, мне постоянно его жалко. Ну почему он пошел (в президенты - ред.) Это так тяжело быть президентом. Я скажу, что у меня примерно те же мысли. Почему? Потому что Володя очень добрый человек. Очень душевный. То, что талантливый – это вообще не обсуждается", - отметила певица.

Также она подчеркнула, что от новой должности Зеленского страдает его семья.

"У него есть семья, дети, и получается, что для них очень мало остается времени. Я уверена, все в его семье работают на этот имидж – жена президента, дети президента", – уверена Билык.

Ранее режиссер Владимир Быстряков заявил, что Владимир Зеленский вовсе не является политиком.

"Я вот отношусь к нему, как к человеку искусства, которого, так сказать, насильно сюда привели, в силу целого ряда обстоятельств, и заставили управлять вот этим всем, всей этой фигней, как сказал его папа, понимаете. Так что вся надежда на то, что где-то будут выборы какие-то. Может, будут какие-то политики. Есть такие политики", - уверен Быстряков.

Напомним, Зеленский ошеломил украинцев призывом о договоре с Путиным: "Вы же понимаете, что без этого..."

Как сообщала Politeka, Зеленский сделал щедрый подарок внучке диктатора Муссолини после ее поездки в "ЛДНР".

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