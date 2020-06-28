Секретарь СНБО Алексей Данилов разъяснил детали с началом учебного года в Украине



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе президента.

"Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что существует вероятность того, что осенью в большинстве украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, поэтому уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности", - говорится в сообщении.

Ранее член парламентского комитета по вопросам образования Юлия Гришина отметила, что с начала нового учебного года школьники будут учиться по смешанной системе, которая предполагает гибридный вариант стационарного и дистанционного образования.

Также парламентарий отметила, что существует консолидированная позиция, согласно которой исключительное обучение на дому не является оптимальной формой образования. Дистанционное обучение было вынужденной мерой в связи с пандемией китайского вируса в Украине.

Напомним, что количество новых случаев заражения сейчас фиксируется на уровне 900-1000 случаев в сутки по сравнению с 300-400 в мае. Кроме того, в три раза увеличилось количество тех, кого госпитализируют.

В связи с этим в правительстве уже заявили о второй волне эпидемии, которая накрыла Украину и не исключают ужесточения карантинных мер в стране.

Напомним, появились впечатляющие кадры с пляжей Одессы.

Как сообщала Politeka, карантин официально усилили в Киевской области.

Также Politeka писала, что в Харькове полиция устроила облаву на нарушителей карантина.







