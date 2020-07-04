4 июля тысячи людей устроили масштабную акцию протеста в центре Киева

Как передает Politeka.net, подробности и кадры происходящего опубликовало издание "Украинская правда".

Активисты, военнослужащие, волонтеры и представители националистических организаций вышли на улицы Киева в рамках акции "200 дней лжи". Мероприятие организовали в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Участники пришли с лозунгами "Хватит лжи", "Свободу врачу Кузьминко", "Когда начнут искать настоящих убийц?" и другими.

Все началось в парке имени Шевченко, где устроили импровизированный концерт - в качестве сцены выбрали автомобиль. Позже, по подсчетам журналистов, около 2,5 тысяч человек, маршируя по центру Киева, направились к зданию МВД, где начали жечь файеры. После этого активисты переместились к Офису президента Владимира Зеленского и скандировали свои требования уже там.

Стоит отметить, что один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб во время взрыва в июле 2016 года, а в декабре 2019 12 декабря 2019 года правоохранители задержали трех подозреваеммых: медика Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

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