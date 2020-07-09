Будущие офицеры испытали украинскую снайперскую винтовку "UAR-10"

Как сообщает Politeka.net, об этом сообщается на сайте Нацгвардии.

"Академия всегда имеет несколько новых и современных образцов оружия, которые только появились в НГУ. Таким образом, после окончания обучения воинская часть получает офицера, который полностью компетентен в применении боевого оружия на практике", – сказал преподаватель кафедры огневой подготовки майор Евген Безбородов.

Курсанты выполнили упражнения по стрельбе из снайперской винтовки:

"Это были первые стрельбы из этого оружия, но это не помешало нам успешно отработать упражнения. Занял свою позицию, вычислил направление и силу ветра и точно уничтожил условного врага - мишени", - рассказал командир одной из учебных групп старший сержант Валентин Коржик.

Ранее мы писали, что после отведения сил в районе Станицы Луганской украинские военные уже успели занять выгодные позиции и создают условия для отражения возможных атак боевиков.

Об этом заявил заместитель командующего Объединенными силами Богдан Бондарь в новом видеообращении, обнародованном пресс-центром операции Объединенных сил в Facebook.

Он подчеркнул, что украинские военные улучшили положение и заняли выгодные рубежи после разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

«Никакого оставления позиций не произошло. Наши подразделения улучшили положение, заняли выгодные рубежи, тем самым создают надлежащие условия для дальнейших действий и по обороне, и по удерживанию определенных позиций в Станице Луганской», — заявил Бондарь.

Напомним, Путин и Лукашенко окончательно разругались, кадры взаимных унижений.

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