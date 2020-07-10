В Киеве продавец и администратор отказались обслуживать покупательницу на государственном языке
Об этом сообщила в Facebook журналистка Наталья Фицич.
"На вежливую просьбу говорить со мной на украинском, продавец Анастасия отказалась, мотивируя тем, что не должна подстраиваться под клиента! Администратор, также Анастасия, тоже отказалась", – заявила Фицич.
Как сообщает Фицич, что администратор назвала неправильным то, что она попросила обслуживать ее на государственном языке.
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"Иллюзий не имею. Я выросла в Киеве и всю жизнь из-за моего украинского слышу оскорбления и насмешки. Всю жизнь! В советское время мне в спину бросали "деревенщина", сейчас ситуация не лучше. В моей стране, за которую боролись мои деды и прадеды, меня же дискриминируют, а я не имею никакой возможности защитить себя", – написала журналистка.
Также она заявила, что после поднятия резонанса вокруг поста в соцсети ей позвонила администратор Анастасия и просила прощения.
Ранее мы писали, спикер Парламента Дмитрий Разумков заявил, что русский язык в Украине поможет вернуть как можно быстрее оккупированные территории
По его словам, языковой вопрос на сегодняшний день не должен разъединять общество, а сам закон должен соответствовать нормам Конституции.
"Мы не поднимали вопрос языка во время выборов, не поднимали в Раде. Я считаю, что не надо брать вопросы, которые разъединяют общество. И восприятие тех или иных процессов на востоке и западе кардинально различаются.
Тем более, на оккупированном востоке. Поэтому я лично никогда не строил кампании вокруг языка и считаю, что это неправильно. Если мы говорим о языке, то закон о языке должен устраивать всех и соответствовать Конституции", - уверенно заявил спикер Верховной Рады.
Кроме того мы писали, что украинские представители ресторанного бизнеса высказались о скандале с отсутствием русского языка в МакДональдс.
Результаты опроса были почти единогласные.
"Вообще не вижу в этом проблемы. Все понимают украинский. Да можно было бы добавить и другие языки, возможно, это и планировалось", - уверен совладелец ресторана.
Одна из опрошенных высказала довольно радикальное мнение в связи со сложившеюся ситуацией.
"Если у гражданина Украины, говорящего в быту на любом языке, проблема с тем, что к нему в Украине обращаются по-украински, значит он выбрал не ту страну для гражданства. И, значит, надо менять страну гражданства. Без вариантов", - отметила девушка.
Напомним, власти Украины совершили непозволительную оплошность: "Сметут уже осенью, если...".
Как сообщала Politeka, на Харьковщине депутат унизил украинский язык: "Умственно отсталый".
Также Politeka писала, что волонтер жестко осадила Разумкова из-за языкового вопроса.