Ветеран АТО Алексей Петров заявил, что в Украине нет языковой дискриминации
Как сообщает Politeka.net, об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.
"В Украине нет языковых проблем! Проверочное слово - совсем! В Украине никто и никому не запрещает разговаривать на каком угодно языке. Будь то китайский, русский или пушту", - отметил Петров.
Он заявил, что может себя причислить к этому самому русскоязычному населению Украины, потому что разговаривает на русском, но не чувствует никакого притеснения.
«Триста раз спрашивал, «Кто и кого дискриминирует, исподволь заставляя в государстве Украина учить украинский же язык?». В ответ невнятное мычание и сказки про русскоязычное население, которому что-то там трудно», – написал ветеран АТО.
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Ранее мы писали, что франковчанка отправилась в АТО и защищала Украину от российских захватчиков.
Женщина отправилась на фронт в августе 2014 года. Сперва ее не хотели принимать в армию и допускать к военным действиям, поэтому ей пришлось проявить настойчивость.
"Я себе думала, что приеду на передовую, мне дадут в руки автомат – и я всех "сепаров" уничтожу (смеется, – ред.). Автомат мне, конечно, никто не дал. Но оно и не удивительно, сначала оружия не хватало даже для ребят. Хотя сыграло роль и то, что я женщина." - рассказала Людмила.
Со временем женщину признали как полноценного бойца украинской армии и она долгое время защищала Украину от российских оккупантов.
Напомним, оккупанты решили оставить жителей ОРДЛО без высшего образования.
Как сообщала Politeka, главарь «ДНР» Пушилин разразился угрозами в сторону Зеленского.
Также Politeka писала, что Кремль готовится сделать ОРДЛО "независимым государством".