Україна втратила ще одного захисника на Донбасі – загинув 31-річний військовослужбовець з львівської бригади

Сумну звістку повідомила прес-служба Львівської облдержадміністрації, передає Politeka.net.

Повідомляється, що молодший лейтенант Тарас Матвіїв отримав смертельне поранення під час ворожого обстрілу поблизу Троїцького Луганській області, в п'ятницю 10 липня.

Загиблий служив у двадцять четвертої окремій механізованій бригаді імені Короля Данила. До війна він займався журналістикою, а також був депутатом Жидачівської райради.

Тим часом військовий комісар Львівщини Олександр Тищенко на своїй сторінці в Facebook прокоментував втрату.

"Молодий офіцер, у якого все життя було попереду. Він захищав український народ від ворогів, щоб звуки вибухів і свист куль для нас не були знайомі. Але ворожа міна забрала його від нас. Війна триває і безжально забирає життя найкращих синів України", - написав він.

Раніше ми повідомляли про ще одну втрату в зоні ООС на Донбасі.

Як стало відомо, від кулі ворожого снайпера загинув військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади.

Сержант Віталій Носкевич загинув, в районі Красногорівка Донецької області.

«Воїна наздогнала куля снайпера. Віталію було 35 років. Він уродженець Коломиї Івано-Франківської області», — повідомляється в публікації.

Також у зоні бойових дій на Донбасі загинув український боєць з Чорноморська Андрій Батін.

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