Двое бывших судей из Черкасс сами окажутся на скамье подсудимых по делам Майдана

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР). Отмечается, что бывшие судьи Сосновского районного суда Черкасс обвиняются в постановлении заведомо неправосудных решений, незаконных арестах, повлекшие тяжкие последствия и незаконном препятствовании организации и проведению собраний и митингов (ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 и ч. 2 ст . 28 ст. 340 Уголовного кодекса Украины).

Следствие установило, что 23-24 января 2014 правоохранители задержали и сообщили о подозрении 17 участникам протестной акции, которая проходила под Черкасской ОГА. Двое судей приняли незаконное решение об ограничении свободы задержанных. 14 человек взяли под стражу, а в отношении 3 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований, при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора провели расследование по итогам которого был вынесен вердикт о незаконности действий тогдашних судей.

Уголовное производство по этому делу было запущено еще в феврале 2014 года. 6 марта этого года следователи ГБР сообщили двум бывшим судьям о подозрении в совершении указанных преступлений.

Всего с начала этого года следственное подразделение ГБР по «делам Майдана» привлекло к уголовной ответственности 27 человек (17 правоохранителей, 4 судей, 2 прокуроров, 4 гражданских лиц) в суд направлено 9 обвинительных актов в отношении 12 лиц.

Напомним, в ГБР сделали экстренное заявление по мальдивскому вояжу Порошенко.

Как сообщала Politeka, ГБР вручило подозрения копам-мучителям из Кагарлыка и задержало прокурора.

Также Politeka писала, что ГБР и СБУ разоблачили банду правоохранителей: "Занимались оборотом наркотиков и получением взяток".