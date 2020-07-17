Любители «русского мира» начали понимать, что жизнь под крылом РФ совершенно не похожа на рай

Как сообщает Politeka.net, в местных пабликах в соцсетях жители оккупированных территорий жалуются на то, что никакого прогресса после того, как «отделились» от ненавистной им Украины, не наблюдается. Соответствующим скрином поделился в своем телеграм-канале блогер Фашик Донецкий.

В публикации анонимный автор жалуется на жизнь на подконтрольной боевикам территории. По его словам, ни в одной стране мира нет шесть лет подряд комендантского часа.

«Банковская система отсутствует. Простые блага цивилизации как аэропорт и жд транспорт нам недоступно! Мизерные зарплаты и пенсии! Непрекращающиеся обстрелы мирных жителей», – пишет пользователь в группе «Черный список. Макеевка».

Еще одна беда – закрытые границы, которые неизвестно, откроют ли вообще. Человек пишет, что их «закрыли в клетке».

«Если вы границы закрыли, то обеспечьте внутри республики нормальные условия для жизни! Пошел седьмой год… Седьмой! И никакого прогресса!!!», – негодует неизвестный житель Донбасса.

Ранее мы писали, что боевики так называемой "ДНР" признались в умышленных издевательствах над людьми на пропускных пунктах.

Один из "депутатов" самопровозглашенной "республики" высказалася о принятых мерах, чтобы не пускать местных жителей в Украину.

22 июня после долгой изоляции заработал КПВВ "Новотроицкое" на линии разграничения в Донецкой области. В свою очередь, оккупанты открыли контрольно-пропускной пункт "Еленовка", однако не торопятся выпускать людей из захваченных территорий. Ранее очевидцы сообщали о всяческих препятсвиях и провокациях, которые создают огромные очереди. А теперь в соцсетях жители Донецка приводят слова "депутата".

"Великий депутат Бриг заявил, что все неудобства на КПВВ сделаны преднамеренно, потому что, какого х**а мы ездим в страну, с которой у нас война!!! Как-то так!! На мой вопрос, зачем создавать такие неудобства на КПВВ, он ответил, потому что вы едете в страну, с которой мы воюем!!", - пишут пользователи.

Напомним, что в сети показали, как "зазеленел" Донецк без Украины, хуже, чем в Чернобыле: "Сами этого хотели, теперь имеют"

Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.

Также Politeka писала, Россия в ООН внезапно проговорилась, когда уйдет с Донбасса.