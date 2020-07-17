Авиацию, флот и спецназ срочно подняли и направили на остров Змеиный

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что там проходили учения, в рамках которых подразделения Южного регионального управления, регионального управления морской охраны Госпогранслужбы и Военно-морских Сил ВСУ отработали действия резервов ведомств в случае вооруженной агрессии условного противника на территорию Украины.

"Основные тактические действия развернулись на острове Змеиный, куда также на усиление авиацией и флотом прибыли спецназовцы Южного регионального управления. Дать вооруженный отпор противнику одновременно вышли корабельные тактические группы и военнослужащие отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины, которые десантировались на остров", - отметили в пресс-службе.

Помимо вопросов слаженности и взаимодействия подразделений обоих ведомств, военнослужащие отработали и практические упражнения с боевой стрельбой.

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