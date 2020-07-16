Под Верховной Радой в центре Киева проходит протест из-за закона о языке

Такую реакцию вызвал законопроект "Слуги народа" Максима Бужанского № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языком в учебных заведениях, который может отменить норму о 80% обучения в школах на украинском языке.

Стоит отметить, что хотя ранее была информация о том, что его рассмотрят сегодня, однако названный проект закона отсутствует в повестке дня Верховной Рады на 16 июля. Депутаты намерены обсудить около 40 вопросов, однако "языкового закона" в перечне рассматриваемых законопроектов нет.

Бужанский объяснил, что сегодня рассмотреть законопроект не успевают.

Тем не менее, под Радой продолжают собираться люди. Некоторые активисты зажгли фаера. В отдельных места дышать стало затруднительно.

На место даже приехали пожарные.

Документ был внесен в Раду 31 октября 2019 года. В мае 2020-го его вернули автору, но спустя несколько дней доработанный законопроект снова попал на рассмотрение руководства парламента, а затем и профильного комитета. 23 июня комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политике рекомендовал Верховной Раде законопроект отклонить.

Отметим, по словам языкового омбудсмена Тараса Кременя, законопроект предлагает сорвать переход на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 учащихся 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском языке, отложив этот переход до 2023 года.

Кроме того проект закона Бужанского позволяет и после 2023 года преподавать 40-60% предметов на русском языке в 5-11 классах с обучением на языке меньшинств (согласно действующему законодательству - 20%).

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