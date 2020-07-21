Украинцы, отдыхающие на Азовском море, страдают от нашествия медуз и морских блох

О том, как отпуск в Кирилловке превратился в ад, рассказал блогер Евгений Webmancer. Соответствующее видео он опубликовал в YouTube.

По его словам, из-за нашествия опасных тварей пришлось резко менять планы на отпуск и от купания в море практически отказаться.

"В этом году здесь очень-очень много медуз и морских блох. В первый день ужалили дочь. Она после этого наотрез отказалась заходить в море. Во второй день ужалили меня. После этого заходить на глубину стали уже намного аккуратнее. В основном, весь отпуск провели на берегу рассматривая медуз и загорая. Очень необычный выдался отпуск", ‒ рассказал мужчина.

Отдыхающий подчеркнул, что жалят медузы сильно ‒ ничуть не слабее ожога от крапивы.

Отметим, причиной нашествия медуз и морских блох эксперты называют повышение температуры воды и экологическую ситуацию.

Стоит отметить медуз украинцы заметили не только в море, но и в Днепре. Зоологи успокаивают, что это традиционное явление, ведь по происхождению Craspedacusta sowerbii является китайской пресноводной медузой, которая сейчас распространена в пресных водоемах практически по всему миру. Подчеркувается, что эти обитатели воды не опасны для человека.

Напомним, медузы и кабаны заполонили воды Днепра и Азовского моря: видео происходящего.

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