Активистка Маруся Звиробий сделала мощное заявление после объявления о прекращении огня на Донбассе

Она опубликовала памятку военнослужащему и поделилась своим мнением в Facebook.

"Тревожные чемоданчики готовы? Вы в курсе, что мы ожидаем, что россия отведет войска вплоть по наши с ней границы и поэтому вводим эти все меры"? Это версия зеленых бубочок в чатиках. Ваши прогнозы на тему:

1. Успеют свалит зеленые бубочки?

2. Чем верховный главнокомандующий объяснит свое досрочное сложение полномочий?

3. Готовы ли волонтеры обеспечивать добровольческие армии?", - задала вопросы Маруся.

Ранее мы писали, что боевики нарушили режим прекращения огня на Донбасе уже меньше чем через полчаса после начала перемирия.

Так, командующий ООС во время брифинга заявил, что оккупационные силы нарушили режим тишины 27 июля в 00.20-00.45. Боевики вели обстрел по позициям 36-й отдельной бригады из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, около 9 часов утра были обстреляны позиции в полосе ответственности 79-й бригады. Бойцы ВСУ на огонь оккупантов не отвечали. Потерь в результате обстрелов со стороны боевиков нет.

Напомним, озвучены тревожные прогнозы из-за новых договоренностей по Донбассу.

Также Politeka сообщала, о чем договорились в Минске и как это будут выполнять.

Ранее Politeka писала, что волонтер объяснил, в чем опасность новых договоренностей по Донбассу: "Польза только для...".