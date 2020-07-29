Российский актер Анатолий Пашинин, который воевал на Донбассе на стороне Украины, жестко высказался об украинцах

Своим мнением он поделился в 2018 году в интервью изданию "Обозреватель".

"Если бы я был нужен украинскому народу...Я был нужен на войне - меня направляли на войну, а если сейчас не нужен в гражданской жизни, ко мне какие вопросы? Насильно мил не будешь, я не собираюсь быть насильно милым, но и правду скрывать, если украинцы - глупы и не понимают, что они просто рушат будущее страны... Этого нельзя делать. Даже если ты просто молчишь и согласен, и думаешь, что пройдет пять лет и все поменяется, так ничего не поменяется" – сказал Пашинин.

Он отметил, что за украинцев никто не будет ничего делать и менять в стране, поэтому им нужно самим бороться за будущее своей Родины.

"Никогда никто для вас ничего менять не будет, ни один депутат еще не пришел и не покрасил ни в одном подъезде собственноручно перила, хотя времени у них - вагон. Я сейчас смотрю, как они встречаются, одни слова и только, на что они тратят свое время?" – возмутился Пашинин.

Ранее мы писали, что РФ сама отдаст оккупированный Крым из-за невыносимых условий

Об этом заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

По словам чиновника, сейчас в РФ буйствует "политический угар", однако пыл россиян неизбежно остынет.

По его мнению, Крым вернется Украине еще быстрее, чем советская власть выводила войска из упомянутых стран.

Кремлю придется пойти на такой шаг из-за усиления антироссийских санкций и потребностей граждан, для которых будет важнее новый гуманитарный груз, а не полуостров.

"Потихоньку их задушат. Никуда они не денутся, и Крым тогда вернется. А будет Путин или не будет – это уже не принципиально", – резюмировал Юрий Грымчак.

Напомним, Медведев вонзил Путину ножи в спину, едкая фотожаба порвала россиян.

Как сообщала Politeka, расправа Путина над Медведевым, в Кремле раскрыли главную тайну.

Также Politeka писала, что Медведев резко высказался о главном празднике россиян, видео.