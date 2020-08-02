Местные власти не могут самостоятельно принимать решения лишь об ослаблении карантинных ограничений

Как передает Politeka.net, об этом Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал в ходе брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Условия карантина, согласно нашему законодательству, устанавливаются правительством, они прописаны в соответствующем постановлении. Уже на территории области или региона они могут только усиливать, если считают нужным", — сказал он.

В то же время Степанов подчеркнул, что в законодательстве Украины не предусмотрена возможность, чтобы местные органы власти могли бы ослаблять карантин.

Напомним, что мэры нескольких городов, которые попали под ужесточение карантина уже выступили против данного решения властей. Так, градоначальник Тернополя Сергей Надал решил созвать срочно заседание местного горсовета из-за того, что город попал в «красную» зону карантина.

Позже с подобным заявлением выступил и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который заявил, что власть «пошла по пути ограничений».

Напомним, что 1 августа чиновники распределили все области Украины по четырем карантинным зонам в зависимости от санитарно-эпидемических показателей. Регион могут переместить из одной зоны в другую, если ситуация улучшится или ухудшится.

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