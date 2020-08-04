В МОЗ рассказали, о чем не должны забывать родители накануне нового учебного года и второй вспышки эпидемии китайского вируса
Как передает Politeka.net, об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.
В частности, родителям необходимо проверить, все ли прививки, в соответствие с Национальным календарем прививок, имеют будущие первоклассники и школьники.
Во время брифинга Виктор Ляшко заявил, что до шестилетнего возраста должны быть сделаны четыре прививки против дифтерии, коклюша, столбняка и полиомиелита, одна прививка против кори, краснухи и паротита, три прививки против гепатита B и гемофильной инфекции и одна прививка против туберкулеза.
Пенсии уменьшатся, украинцев предупредили, кто и почему потеряет деньги: "При перерасчете..."
С "Квартал 95" случилось худшее, Евгений Кошевой бессилен: "Это удавалось только..."
Новый курс доллара, нехватка денег украинцам и приводнение Crew Dragon – главное за ночь
Красотку из «Квартал 95» застукали за стыдным занятием в кустах, кадры облетели сеть: «Жизнь такая»
В шестилетнем возрасте уже необходимо проводить вакцинацию против кори, краснухи и паротита, а также от дифтерии, столбняка и полиомиелита.
Как утверждает глава МОЗ, если все выше перечисленные прививки сделаны, то до 14-летия вакцинация не проводится, за исключением ежегодной прививки от гриппа, которая пока еще не входит в национальный календарь и не оплачивается государством.
Через время в 14 лет проводится вакцинация от полиомиелита, а еще через два года — от дифтерии и столбняка.
После этого, как напоминает Виктор Ляшко, каждые 10 лет необходимо делать ревакцинацию от дифтерии и столбняка. Глава Минздрава добавил, что вакцина для ревакцинации взрослых также предоставляется бесплатно.
Помимо этого, Виктор Ляшко предупредил украинцев о второй волне эпидемии китайского вируса. По его словам, она может начаться уже в октябре 2020 года.
«Мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев вирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября по апрель», — заявил министр.
Подытоживая на брифинге, Ляшко призвал украинцев соблюдать противоэпидемические меры и выполнять все ограничения, касающиеся той или иной зоны в Украине.
Напомним, ужесточение карантина в Украине, Ляшко сделал срочное заявление: "После 1 августа..."
Как сообщала Politeka.net, новые жесткие запреты с 1 августа, Кабмин принял решение: где закроют ТРЦ и остановят транспорт.
Также Politeka писала, что Минздрав ошеломил украинцев новыми сроками окончания карантина: "Будет продлен до...".