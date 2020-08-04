В МОЗ рассказали, о чем не должны забывать родители накануне нового учебного года и второй вспышки эпидемии китайского вируса

Как передает Politeka.net, об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

В частности, родителям необходимо проверить, все ли прививки, в соответствие с Национальным календарем прививок, имеют будущие первоклассники и школьники.

Во время брифинга Виктор Ляшко заявил, что до шестилетнего возраста должны быть сделаны четыре прививки против дифтерии, коклюша, столбняка и полиомиелита, одна прививка против кори, краснухи и паротита, три прививки против гепатита B и гемофильной инфекции и одна прививка против туберкулеза.

В шестилетнем возрасте уже необходимо проводить вакцинацию против кори, краснухи и паротита, а также от дифтерии, столбняка и полиомиелита.

Как утверждает глава МОЗ, если все выше перечисленные прививки сделаны, то до 14-летия вакцинация не проводится, за исключением ежегодной прививки от гриппа, которая пока еще не входит в национальный календарь и не оплачивается государством.

Через время в 14 лет проводится вакцинация от полиомиелита, а еще через два года — от дифтерии и столбняка.

После этого, как напоминает Виктор Ляшко, каждые 10 лет необходимо делать ревакцинацию от дифтерии и столбняка. Глава Минздрава добавил, что вакцина для ревакцинации взрослых также предоставляется бесплатно.

Помимо этого, Виктор Ляшко предупредил украинцев о второй волне эпидемии китайского вируса. По его словам, она может начаться уже в октябре 2020 года.

«Мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев вирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября по апрель», — заявил министр.

Подытоживая на брифинге, Ляшко призвал украинцев соблюдать противоэпидемические меры и выполнять все ограничения, касающиеся той или иной зоны в Украине.

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