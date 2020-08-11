В характеристиках говорилось совсем другое

Защитное стекло нового Samsung Galaxy Note 20, как показала практика, оказалось недостаточно крепким, несмотря на все обещания производителя

Фотоподтверждение этого появилось в сети, пишет портал ferra.ru.

Согласно официальной информации, новые флагманы Samsung защищены стеклом Gorilla Glass Victus или Gorilla Glass 7. И если верить спецификации, защитный слой должен предотвращать смартфон от повреждений при падении с высоты до 2 метров на различные твердые и шероховатые поверхности. Тогда как, для Gorilla Glass 6 и Gorilla Glass 5 данные значения находились на уровне 1,5 и 1,2 метров соответственно.

Однако в Сети уже публикуют вот такие фото:

Как видно, на смартфоне линейки Galaxy Note 20 появилась трещина. Причем, как можно предположить по характеру повреждения, падение произошло с небольшой высоты.

Таким образом, защитные стекла Gorilla Glass в очередной раз доказали свою сомнительную эффективность, а Samsung разочаровал своих приверженцев.

Напомним, ранее сообщалось, что продажи компании Samsung на рынке смартфонов резко обвалились во время пандемии.

Во втором квартале 2020 года продажи смартфонов по всему миру упали на 24% по сравнению с тем же периодом в 2019-м. Так потребители купили всего 271,4 миллиона экземпляров. Аналитики связывают резкое снижение показателей с кризисом, который вызвала эпидемия китайского вируса.

Напомним, что Samsung смартфоны делают из низкокачественного материала: вскоре будут продавать за копейки.

Как сообщала Politeka, стало известно, что Samsung разочаровал новым браком: почему смартфоны живут недолго.

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