Новый смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 расстроил своими недостатками

На днях компания Samsung представила ряд новинок, в числе которых оказался гибкий аппарат Galaxy Z Fold 2. Он стал больше и мощнее своего предшественника Samsung Galaxy Fold, однако компания не учла многочисленных жалоб клиентов и не лишилась основной проблемы. Об этом сообщет информационный портал itsider .

Дело в том, что на представленных фотографиях, не видно привычной для первой модели складки в месте сгиба гаджета, однако всё оказалось далеко не так.

Пользователи сети уже активно юзают данный смартфон и видеообзоры выкладывают в сеть.

На кадрах можно увидеть, что эта складка достаточно большая и прекрасно заметна в разных условиях. Очевидно, компания Samsung решила, что потенциальным покупателям этот параметр не очень важен, хотя это выглядит довольно странно, ведь жалоб на этот счет было достаточно много еще после выхода Galaxy Fold первого поколения.

Обратим внимание, что компания конкурент Motorola еще в прошлом году выпустила Razr 2019 без складки.

По всей видимости, компания Samsung будет удивлять своих клиентов новым поколением гибкого смартфона в следующих моделях, выход которых анонсирован в следующем году.

The shape of the future changes now. This is the new #GalaxyZFold2

Learn more: https://t.co/FSv8vVWAoF pic.twitter.com/tVWLOInbTq