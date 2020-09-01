В США заявили, что РФ не имеет никаких оснований считать оккупированный Крым своим
Такое мнение озвучил бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью "Апострофу".
"Абсолютно фальшивые претензии России на Крым и юг Украины неприемлемы, ведь до Екатерины II там России и не было. Особенно, в свете того, что Россия использует силу с целью изменения суверенных международно признанных границ", – отметил он.
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Генерал добавил, что в Черном море НАТО нужно расширяться, чтобы эффективно противостоять России.
Ранее мы сообщали, что США обратились к России из-за Украины и призвали Москву покинуть оккупированный Крым.
В посольстве напомнили, что Крым является суверенной украинской территорией, а РФ пора сложить оружие.
Также мы сообщали, что украинский флот пополнится 16 катерами типа Mark VI. Часть из них отправят в Азовское море.
“Штаты их планировали только для себя и, кроме как Украине, их еще никому даже не предлагали. Это произошло потому, что мы разработали стратегию и поставили цели, в частности как поэтапно развивать ВМС Украины”, – заявил командующий ВМС Украины.
Напомним, Путин ответил на просьбу Лукашенко ввести войска РФ В Беларусь.
Как сообщала Politeka, Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.