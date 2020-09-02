Общественный деятель Андрей Пальчевский поздравил одесситов с Днем города, который отмечается 2 сентября

Соответствующее видеообращение лидер политсилы "Перемога Пальчевського" опубликовал у себя на страничке в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.

Пальчевский акцентировал внимание на том, что ни один "оплошавший руководитель" нашей страны не был выходцем из Одессы - и это, по его мнению, повод для гордости.

"Хотел бы одесситам выразить особую благодарность за то, что вы единственный город, который дал самое малое количество руководителей для этой страны. Все, что сделали эти руководители, известно всем. Так вот, одесситы могут гордиться тем, что ни один президент, премьер, особо отличившийся мерзавец, не произошел из вашего замечательного города. По мере того, как страна становится все меньше, и родственных душ становится тоже меньше, вследствии появления различного рода политиков, издевающихся над нами, хочу сказать, что мы чувствуем какое-то особое родство. Хотел бы вам пожелать чистого моря и чистых замыслов", - обратился общественный деятель.

Ранее мы сообщали, Пальчевский прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского 31 августа на съезде партии "Слуга народа", что некоторые депутаты сродни "микробам" и что они не останутся в истории. Если с первым Пальчевский согласился, то со вторым - нет, мол, стремительное падение "Слуг" надолго запомнится в памяти.

"Люди хотят видеть другие лица, но уже не употребляют термины наподобие "молодая команда". Люди хотят видеть более-менее профессионалов, хотя бы при первом приближении", - намекнул Пальчевский на то, что же будет после провала партии Зеленского.

Напомним, что Андрей Пальчевский встретился с работниками Броварского завода строительных конструкций.

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