Крупнейший российский онлайн-магазин одежды Wildberries начал свою деятельность для украинского рынка, сообщает на странице в Facebook Антон Ходза.
"Такое предательство, что аж в заднице жжет. СМИ сообщили, что наконец-то российский онлайн-магазин кугутских шмоток Wildberries запустился и для Украины», - написал он.
«Наконец! А то мы не знали, где купить футболку с Путиным. Или набор для вышивания Путина. Или может хотите футболку Полиция России? А За ВДВ?», - добавил корреспондент.
Ходза указывает, что цены этого магазина указаны в гривнах, а также на сайте указано, что товары в Украину доставляются компаниями «Новая почта» и Meest.
"Может это ошибка или ложь. Поэтому имею вопрос", - подчеркнул он.
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Также пользователь рассказал, что Wildberries - это российская компания, крупнейший онлайн-ритейлер РФ. Ее основательница-Татьяна Бакальчук, самая богатая женщина РФ.
"Служба безопасности Украины как вам вообще вся эта ситуация?», - написал Ходза.