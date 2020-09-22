Крупнейший российский онлайн-магазин одежды Wildberries начал свою деятельность для украинского рынка, сообщает на странице в Facebook Антон Ходза.

"Такое предательство, что аж в заднице жжет. СМИ сообщили, что наконец-то российский онлайн-магазин кугутских шмоток Wildberries запустился и для Украины», - написал он.

«Наконец! А то мы не знали, где купить футболку с Путиным. Или набор для вышивания Путина. Или может хотите футболку Полиция России? А За ВДВ?», - добавил корреспондент.

Ходза указывает, что цены этого магазина указаны в гривнах, а также на сайте указано, что товары в Украину доставляются компаниями «Новая почта» и Meest.

"Может это ошибка или ложь. Поэтому имею вопрос", - подчеркнул он.

Также пользователь рассказал, что Wildberries - это российская компания, крупнейший онлайн-ритейлер РФ. Ее основательница-Татьяна Бакальчук, самая богатая женщина РФ.

"Служба безопасности Украины как вам вообще вся эта ситуация?», - написал Ходза.