Вот вам и патриотизм...

Пенсионерки на Ровненщине оскандалились заявлением о конфликте Украины с РФ

Как передает Politeka.net, о произошедшем рассказала журналистка Алина Дубовская на своей страничке в Facebook.

Ей удалось услышать разговор двух женщин в преклонном возрасте:

"Сволочи, наворовали! А ту войну зачем сделали? Если бы Украина на Россию не напала, то было бы нам хорошо! И покой был бы!", - заявила одна их женщин.



"А что ж ты думаешь: что им жалко было того Луганска отдать? Так они наши братья!", - согласилась вторая.

Журналистка не могла оставить без внимания такой разговор:

"Скажите, так кто на кого напал?", - уточнила она у женщин.

"Украина на Россию. ОТГ майдан сделали и пошли войной!", - заявила одна из них.





В ответ журналистка уже не смогла сдержать эмоций:

"Я не позволю вам здесь озвучивать ваши сепаратистские мысли! Это неуважение к армии!", - упрекнула она пенсионерок.

"А нам пох*й армия! Она наш хлеб жрет!", - заявила в ответ одна из них и отметила, что может "позвать и Путина".

В итоге на сторону бабушек стали некоторые пассажиры маршрутки и журналистке пришлось сойти с рейса.

"От вам и патриотизм. От вам и ценности. Мне нечего добавить. Мне до боли обидно!", - заключила журналистка.



