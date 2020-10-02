Пенсионерки на Ровненщине оскандалились заявлением о конфликте Украины с РФ
Как передает Politeka.net, о произошедшем рассказала журналистка Алина Дубовская на своей страничке в Facebook.
Ей удалось услышать разговор двух женщин в преклонном возрасте:
"Сволочи, наворовали! А ту войну зачем сделали? Если бы Украина на Россию не напала, то было бы нам хорошо! И покой был бы!", - заявила одна их женщин.
"А что ж ты думаешь: что им жалко было того Луганска отдать? Так они наши братья!", - согласилась вторая.
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Журналистка не могла оставить без внимания такой разговор:
"Скажите, так кто на кого напал?", - уточнила она у женщин.
"Украина на Россию. ОТГ майдан сделали и пошли войной!", - заявила одна из них.
В ответ журналистка уже не смогла сдержать эмоций:
"Я не позволю вам здесь озвучивать ваши сепаратистские мысли! Это неуважение к армии!", - упрекнула она пенсионерок.
"А нам пох*й армия! Она наш хлеб жрет!", - заявила в ответ одна из них и отметила, что может "позвать и Путина".
В итоге на сторону бабушек стали некоторые пассажиры маршрутки и журналистке пришлось сойти с рейса.
"От вам и патриотизм. От вам и ценности. Мне нечего добавить. Мне до боли обидно!", - заключила журналистка.
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