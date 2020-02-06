Книга була випущена у 2014 році

В українському підручнику з географії за шостий клас знайшли цікаву деталь

Співзасновник освітніх онлайн-курсів Prometheus Іван Примаченко на сторінці в Фейсбук розповів, що на 36-сторінці зображена карта з комп'ютерної гри The Elder Scrolls V: Skyrim, пише Рoliteka.net. Таким оригінальним способом був проілюстрований розділ «Земля на плані та карті».

Примітно, що випустили підручник у 2014 році за державний рахунок і його рекомендувало міністерство освіти, його автори — В. Ю. Пестушко і Г. Ш. Уварова.

Зазначимо, The Elder Scrolls V: Skyrim — комп'ютерна гра, створена у 2011 році. Дії розгортаються в провінції Скайрим на вигаданому континенті Тамріель.

Також примітно, що раніше в підручнику з всесвітньої історії для 10 класів знайшли зображення актора Кіану Рівза. Останній з'явився на знімку 1932 року «Обід на хмарочосі».

На оригінальному фото 1932 року «Обід на хмарочосі» 11 робочих їдять на висоті 200 метрів.

У підручнику 12-им був Кіану Рівз з мема про сумного Кіану.

До речі, автор підручника Ігор Щупак заявив - знімок з актором він помістив туди спеціально, щоб перевірити уважність учнів.

Пост Примаченко зібрав за два дні 400 лайків та багато коментарів.

"Це "пасхалки", хто знайшов - молодець!!!", "Ще б ці інноватори авторство вказували, крадучи картинки (як з котом інжир)", "Так а що не так з картою)? Ну проілюстрували скріном з гри, тому просто як ілюстрація карти для наочності, а не вказано шо це реальна карта чогось там", "Ідея крута, краще запам'ятовується мені здається і розуміється в прикладах які актуальні","В Українській освіті не вистачає розуму і грошей - не тирити картинки в інтернеті, а купувати офіційно ((Втім, що вже чекати від сфери , де плагіат давно став нормою життя", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, в минулому році українців і насмішив і вжахнув зміст утримання шкільного підручника для шестикласників.

Так, за версією авторів підручника, людина стала людиною тільки після того, як «Бог вдихнув у неї душу».

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