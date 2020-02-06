В українському підручнику з географії за шостий клас знайшли цікаву деталь
Співзасновник освітніх онлайн-курсів Prometheus Іван Примаченко на сторінці в Фейсбук розповів, що на 36-сторінці зображена карта з комп'ютерної гри The Elder Scrolls V: Skyrim, пише Рoliteka.net. Таким оригінальним способом був проілюстрований розділ «Земля на плані та карті».
Примітно, що випустили підручник у 2014 році за державний рахунок і його рекомендувало міністерство освіти, його автори — В. Ю. Пестушко і Г. Ш. Уварова.
Зазначимо, The Elder Scrolls V: Skyrim — комп'ютерна гра, створена у 2011 році. Дії розгортаються в провінції Скайрим на вигаданому континенті Тамріель.
Також примітно, що раніше в підручнику з всесвітньої історії для 10 класів знайшли зображення актора Кіану Рівза. Останній з'явився на знімку 1932 року «Обід на хмарочосі».
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На оригінальному фото 1932 року «Обід на хмарочосі» 11 робочих їдять на висоті 200 метрів.
У підручнику 12-им був Кіану Рівз з мема про сумного Кіану.
До речі, автор підручника Ігор Щупак заявив - знімок з актором він помістив туди спеціально, щоб перевірити уважність учнів.
Пост Примаченко зібрав за два дні 400 лайків та багато коментарів.
"Це "пасхалки", хто знайшов - молодець!!!", "Ще б ці інноватори авторство вказували, крадучи картинки (як з котом інжир)", "Так а що не так з картою)? Ну проілюстрували скріном з гри, тому просто як ілюстрація карти для наочності, а не вказано шо це реальна карта чогось там", "Ідея крута, краще запам'ятовується мені здається і розуміється в прикладах які актуальні","В Українській освіті не вистачає розуму і грошей - не тирити картинки в інтернеті, а купувати офіційно ((Втім, що вже чекати від сфери , де плагіат давно став нормою життя", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, в минулому році українців і насмішив і вжахнув зміст утримання шкільного підручника для шестикласників.
Так, за версією авторів підручника, людина стала людиною тільки після того, як «Бог вдихнув у неї душу».
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