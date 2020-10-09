Жители деревни Кум Добо в Киргизии привязали к дереву председателя села и участкового
Согласно информации, местные жители возмутились тем, что эти двое открыли по ним огонь из ружья, когда сельчане решили с ними поговорить.
Такой "метод для воспитания" чиновников Киргизии порадовал украинцев, а некоторые даже предложили внедрить такую практику и у нашей стране.
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"Хороший метод, главное доходчивый", "Такое надо в Украине делать и чём раньше тем лучше", "С ними только так", "Что слишком, то не здраво!", "Самосуд делать нельзя, это не хороший пример с точки зрения человечности, но мусорные баки для них.. Это именно то что надо и гнать всех с должностей", "У нас бы деревьев не хватило, чтобы наказать всех чиновников, замешанных в коррупции",
Напомним, 5 октября местные партии Бишкека проводили митинги несогласия с результатами парламентских выборов. На акции протесты вышли несколько тысяч человек. Акции переросли в столкновения с полицией. Митингующие захватили Белый дом, а также освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности.
Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.
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