Украинцы столкнулись с новой проблемой в разгар пандемии китайского вируса

Число заболевших растет с каждым днем, а получить помощь врача становится все труднее.

Из-за китайского вируса уволился каждый десятый семейный врач, а некоторые оставшиеся даже не отвечают на звонки. Свое поведение объясняют тем, что им не платят за ковид, пишут «Вести».

Киевляне все чаще жалуются, что не могут получить медицинскую помощь. Согласно протоколам, именно к семейному врачу должен обратиться пациент с признаками заболевания. А тот уже определяет, что делать заболевшему дальше — лечиться дома или в больнице, сдавать тесты или же принимать таблетки.

Однако в реальности все больше историй о том, что семейный врач вовремя не обнаружил опасный вирус, или вообще даже не дал номер своего телефона, чтобы не беспокоили.

"Муж заболел, но наша семейный врач просто самоустранилась — она даже не реагировала на мои сообщения в Вайбере. А потом, когда я ей дозвонилась, она ответила: а я что, вам чем-то обязана?! И это при том, что у мужа прыгала температура, мы подозревали пневмонию. Конечно, политикам хорошо — у них связи, врачи прыгают перед ними, вот они и выздоравливают быстро, а что делать обычным людям, если все футболят", — рассказала Надежда Павленко.

Ситуацию прокомментировала директор Коммунального некоммерческого предприятия "Центр первичной медико-санитарной помощи №1 Днепровского района" Элеонора Коляда. Она утверждает, что врач не обязан давать свой номер телефона.

"Если бы у нас была развита культура и понимание, что у врачей есть семья и личная жизнь, и что звонить ночью или в выходной неприлично, то можно было бы и дать телефон. А так — есть колл-центр, который работает ежедневно, оставляете заявку — и вам врач перезвонит", — объясняет Коляда.

Но и с колл-центрами далеко не все просто. Из-за загруженности линий часто людям удается туда дозвониться только на второй, а то и на третий день.

При этом семейные врачи отмечают, что материально вообще не заинтересованы в пациентах с китайским вирусом.

Как пояснил семейный врач Игорь Борисов, доплаты касаются только бригады, которая берет мазки. Все остальные надбавки предусмотрены для врачей стационаров.

"Что касается семейных врачей, то, по логике Минздрава, считается, что семейные врачи не участвуют в ликвидации вспышки заболевания. Нам не доплачивают за лечение, ведение пациентов, несмотря на то, что в первую очередь пациент звонит и приходит именно к семейному врачу. Очень много приходят к семейному врачу, и даже если нет декларации, все равно приходят к нам, в ближайшую поликлинику", — говорит семейный врач.

Напомним, врач-пульмонолог Светлана Гук раскрыла неожиданные факты о китайском вирусе.

Как сообщала Politeka, врачи бросили зараженную медсестру, отказав ей в госпитализации.

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