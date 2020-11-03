Растраты на содержание украинского Конституционного Суда не оправданы

Такое мнение озвучил блогер SERGIUS AK в опубликованной статье на портале "Хвиля".

По его словам, недоверие к судебной системе в Украине 77,5% говорит о многом, а расходы бюджета на их содержание можно направить на другие сферы.

"185.4 млн гривен, или 6.5 млн долларов (бюджет страны на содержание всех судов в 2020 году - ред.). Может действительно проще разогнать всех их скопом? Зачем тратить кучу денег, которых не хватает на пенсии, врачам, учителям, на содержание шарашкиных контор, которым никто не верит?", - задается вопросом блогер.

В пример он привел США и страны Европы, где судьи получают значительно меньше нежели в Украине.

"Так и хочется обратиться к судьям КС: а не охренели ли вы? С какого перепуга в нищей стране мы должны содержать 18 судей конституционного органа, с совокупными выплатами в 3 миллиона долларов? Наш КС, который занимается только конституционными вопросами, при бюджете Украины в 100 раз меньше, переплюнул по выплатам весь состав Верховного Суда США, который занимается и общими делами, и конституцией", - недоумевает блогер.

Напомним, Конституционный Суд Украины 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В связи с этим решением президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением лишить полномочий нынешнего состава Конституционного Суда Украины (КСУ) и назначить новых судей.



Напомним, что президент Владимир Зеленский срочно созвал совещание СНБО касательно угрозы нацбезопасности страны.

Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился к Министерству здравоохранения касательно недостоверности статистики коронавируса.

Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал усилить наказания за нарушения карантина в Украине.