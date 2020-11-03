Народный депутат Николай Тищенко оконфузился, поздравив украинского боксера Александра Усика с победой над Дереком Чисорой

Как передает Politeka.net, соответственный пост появился на Instagram-страничке нардепа.

"С перемогою", - написал нардеп, вызвав шквал критики. По-видимому, депутат засомневался, как правильно поздравить боксера на украинском или на русском, решив совместить два языка.

Также примечательно, что свои поздравления Александру Усику Тищенко высказал только спустя два дня после боя.

Украинцы в комментариях под постом раскритиковали нардепа:

"З перемогою» или "С победой". Депутат", "И не стыдно за такое правописание, народный депутат?", "Какая оценка по украинскому была в школе, Николай?", "Ха-ха, и почему так поздно поздравляем?))) Что вы делали 2 дня? Так поздравили бы уже бы под Новый Год))", - писали в сети.

Напомним украинский боксер Александр Усик единогласным решением судей выиграл поединок против британского супертяжа Дерека Чисоры.

Напомним также, Усик пригрозил своему будущему сопернику, видео: "Я иду за тобой!".

Как сообщала Politeka, разозленный Чисора рассказал, почему "победил" Усика: "Он жаловался судье, но тот ничего не сделал".

Кроме того, Усик после тяжелейшего боя с Чисорой раскрыл свой дальнейший путь: "Планирую стать не просто чемпионом мира.









