Народный депутат Николай Тищенко оконфузился, поздравив украинского боксера Александра Усика с победой над Дереком Чисорой
Как передает Politeka.net, соответственный пост появился на Instagram-страничке нардепа.
"С перемогою", - написал нардеп, вызвав шквал критики. По-видимому, депутат засомневался, как правильно поздравить боксера на украинском или на русском, решив совместить два языка.
Также примечательно, что свои поздравления Александру Усику Тищенко высказал только спустя два дня после боя.
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Украинцы в комментариях под постом раскритиковали нардепа:
"З перемогою» или "С победой". Депутат", "И не стыдно за такое правописание, народный депутат?", "Какая оценка по украинскому была в школе, Николай?", "Ха-ха, и почему так поздно поздравляем?))) Что вы делали 2 дня? Так поздравили бы уже бы под Новый Год))", - писали в сети.
Напомним украинский боксер Александр Усик единогласным решением судей выиграл поединок против британского супертяжа Дерека Чисоры.
Напомним также, Усик пригрозил своему будущему сопернику, видео: "Я иду за тобой!".
Как сообщала Politeka, разозленный Чисора рассказал, почему "победил" Усика: "Он жаловался судье, но тот ничего не сделал".
Кроме того, Усик после тяжелейшего боя с Чисорой раскрыл свой дальнейший путь: "Планирую стать не просто чемпионом мира.