В Луганской области погиб украинский военный с 80-й десантно-штурмовой бригады Олег Свинарик
Об этом в Facebook сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий. В сообщении уточняется, что трагедия произошла на рассвете в Луганской области.
Известно, что Свинарик родился в селе Арламовская Воля Львовской области. В августе прошлого года он добровольно пошел на службу по контракту.
"Парню было всего 20 лет. У него остались родители и два брата. В прошлом году в августе Олег добровольно изъявил желание нести службу по контракту. Служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким", – написал Козицкий.
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Пользователи сети в комментариях под постом выражают свое сочуствие в связи с гибелью защитника Украины.
"Царство Небесное и вечная память", "Мои соболезнования родным и близким. И за что гибнут такие молодые ребята? Дай Бог, чтобы закончилась та война поскорее!", "Царство Небесное! Теряем лучших!!".
Также ранее сообщалось, что ушел из жизни старший солдат 53-й бригады Вооруженных сил Украины Ким Дуванов, освобожденный из плена боевиков на Донбассе во время большого обмена.
Ким Дуванов служил в Вооруженных силах Украины с 2017 года. Он попал в плен в 2019 году на Донетчине, когда 8 украинских военных на грузовике сбились с маршрута вблизи Новотроицкого и заехали на временно оккупированную территорию. Боец ВСУ вернулся из плена 29 декабря 2019 года.
Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.
Также Politeka писала, что отряд полицейских вернулся после боев на Донбассе, трогательные кадры.