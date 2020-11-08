В Луганской области погиб украинский военный с 80-й десантно-штурмовой бригады Олег Свинарик

Об этом в Facebook сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий. В сообщении уточняется, что трагедия произошла на рассвете в Луганской области.

Известно, что Свинарик родился в селе Арламовская Воля Львовской области. В августе прошлого года он добровольно пошел на службу по контракту.

"Парню было всего 20 лет. У него остались родители и два брата. В прошлом году в августе Олег добровольно изъявил желание нести службу по контракту. Служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким", – написал Козицкий.

Пользователи сети в комментариях под постом выражают свое сочуствие в связи с гибелью защитника Украины.

"Царство Небесное и вечная память", "Мои соболезнования родным и близким. И за что гибнут такие молодые ребята? Дай Бог, чтобы закончилась та война поскорее!", "Царство Небесное! Теряем лучших!!".

Также ранее сообщалось, что ушел из жизни старший солдат 53-й бригады Вооруженных сил Украины Ким Дуванов, освобожденный из плена боевиков на Донбассе во время большого обмена.

Ким Дуванов служил в Вооруженных силах Украины с 2017 года. Он попал в плен в 2019 году на Донетчине, когда 8 украинских военных на грузовике сбились с маршрута вблизи Новотроицкого и заехали на временно оккупированную территорию. Боец ВСУ вернулся из плена 29 декабря 2019 года.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

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