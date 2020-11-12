Чиновница Харьковской ОГА Евгения Иванская получила новую должность, хоть стала примером коррупционного блокирования строительной отрасли Харьковщины.

Как сообщает Политрада, об этом идет речь в материале телеграм-канала "Без ДАБИ".

Распоряжением Главы Харьковской облгосадминистрации от 10.11.2020 №228-к, директором Департамента капитального строительства ХОДА (путём заключения контракта на период карантина) назначена Евгения Иванская.

Та самая бывшая директор Департамента ГАСИ в Харьковской области, которая на указанной должности последние несколько лет бессовестно «обилечивала» всех застройщиков региона.

А также привлекла отдельное внимание Премьер-Министра Украины на совещании 17.01.2020 в качестве примера коррупционного блокирования строительной отрасли Харьковщины.

Имея уже укрепившуюся в Верховной Раде поддержку в виде нардепа Виктории Кинзбурской (засветившейся в нескольких коррупционных скандалах), Евгения Сергеевна имеет далеко идущие планы на новую должность в Харьковской ОГА.

Говорят, что это назначение неоднократно откладывалось из-за выборов, ведь могло вызвать крайнее возмущение участников строительного рынка и существенно снизить рейтинг Алексея Кучера как кандидата в мэры Харькова.

Теперь же, с набранными им 7,24% в результате откровенно провальной предвыборной компании, барьеры по назначению явно зашкварных кандидатов на ответственные должности в облгосадминистрацию попросту отпали.

А потому, зная о коррупционно-коммерческих способностях Евгении Иванской, было решено, что лишними обновлённые «финансовые потоки» от строительной отрасли точно не будут.

Однако и правоохранители не дремлют.

Евгения Сергеевна им ой как хорошо известна. Всё-таки фигурантка как минимум двух резонансных уголовных производств (пока «обездвиженых») о бурной деятельности в Департаменте ГАСИ.

Никто и не ждёт от неё другого на новой должности.

Поэтому главным вопросом для Евгении Иванской на сегодня является следующий - через сколько она повторит опыт своего «попередника» Андрея Винниченко, задержанного 03.08.2020 в служебном кабинете на взятке в 1,3 млн.грн.

А ведь его тоже назначал на эту должность А.Кучер, которого история, по-видимому, ничему так и не научила.