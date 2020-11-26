Мир вернется в более-менее стабильное состояние уже в следующем году, некоторые страны ослабнут, а кто-то - усилится

Политический аналитик Валерий Соловей в интервью "Politeka Online" рассказал о том, будет ли мир таким, каким он был до карантина и пандемии, а также о том, какие страны будут слабыми, а какие - сильными (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У меня нет сомнений, что мир вернется в более-менее стабильное состояние в следующем году. Что касается главного процесса 20-го года, пандемии, которая проявила слабые места мироустройства, одновременно показала сильные стороны некоторых стран. Неожиданный вызов всегда вызывает хаос и дизорганизацию",- отметил Валерий Соловей.

По словам Валерия, в мире есть такие сильные страны, которые смогли своевременно отреагировать на пандемию и ответить этому хаосу. Соловей считает, что порядок в мире не поменяется, а люди останутся такими же. Тоже самое касается и природы, которая останется такой же, как и до карантина.

"Мы скорее всего вернемся, Бог даст, будем живы и здоровы, в конце следующего года к нашему времяпрепровождению, к нашим привычкам, которые преобладали до 20-го года", - считает Валерий Соловей.

Также Соловей объяснил, останутся ли сильными те страны, которые считались достаточно сильными до наступления пандемии и массового карантина. Кроме того, Соловей назвал страну, которая будет постепенно слабеть.

"Россия будет ослабевать в силу внутренних причин, будет усиливаться Германия. В целом, все останется таким, каким и было, потому что геополитические изменения – это всегда процесс, а не некий разовый акт", - подчеркнул Валерий Соловей.

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