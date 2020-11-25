Когда коронавирусом переболеет большое количество украинцев, тогда не будет новой вспышки этой болезни

Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец в интервью "Politeka Online" рассказала о том, когда наша страна не зафиксирует больше вспышек коронавируса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, Богомолец объяснила, что на сегодняшний день по всей Украине количество людей, которые переболели коронавирусом, составляет менее 1,5%. По ее словам, для того, чтобы все украинцы получили иммунитет, в стране должно переболеть 60-70% населения.

"Я думаю, что еще год, раньше точно никак. Просто цифры, не предположения. Коллективный иммунитет мы получаем, когда переболеют 60-70% популяции. Будут люди, которые не заболеют, будут люди, которые переболеют в легкой форме. Как только переболеет 70%, тогда уже не будет вспышки этой болезни", - объяснила медик.

Тем не менее, она подчеркнула, что после этого заболевания будут и другие вспышки, поэтому украинцам стоит перестать впадать в панику, а научиться с этим жить. Другой жизни уже не будет, потому что после этой болезни украинцы столкнуться с другими испытаниями.

"Сегодня нужно четко рассчитывать и понимать, что сила государства сейчас будет базироваться на том, насколько она сможет правильно бороться с бактериологическими и вирусными испытаниями. Есть люди, которые перешли в онлайн. Жизнь станет другой и не только с точки зрения нашего здоровья, мы должны научиться жить в другом формате", - говорит Ольга Богомолец.

По ее словам, это моральное, экономическое и физическое испытание, которое сможет принести некоторым людям заработок, а некоторых – покалечить. Богомолец также говорит, что сейчас существует много людей, которые впадают в депрессии из-за болезни.

"Пытаются для того, чтобы затормозить процесс, людей запугивать. Но людей нужно не запугивать, а воспитывать правильно", - добавила медик.

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