В Грузии развернуты госпитали для больных коронавирусом, там хватает мест и нет проблем с пандемией, в Украине такого нет

Такое мнение высказал предприниматель, а также блогер и политический аналитик Сергей Корнак на своем канале в YouTube.

Сергей Корнак прокомментировал ситуацию, которая сейчас происходит в Грузии. Он рассказал, что выборы, которые недавно прошли в Грузии, признали нелегитимными, в них отыскали ряд нарушений.

"Рейтинговые агентства Европы признали грузинские выборы нелегитимными, которые произошли с нарушениями. Оппозиция, которая набрала половину парламента, жестко заявила, что не будут входить в парламент. В Грузии – конституционный кризис однозначно", - подчеркнул видеоблогер.

Также он затронул тему с пеандемией коронавируса, с которой также борются в Грузии, как и в других странах. По словам Корнака, Грузия – это небольшая страна, точно небогатая, но там все граждане застрахованы, поскольку там есть страховая медицина.

"Я позвонил, говорю: "Сколько стоят у вас тесты на ковид?" Говорят: "Бесплатно, приезжаешь в отделение больницы, где у тебя полис. На следующий день тебе позвонили или прислали смс". В Грузии выделили отдельный госпиталь для ковидных больных. Мест хватает, проблем нет", - подчеркнул предприниматель.

По словам Сергея Корнака, в этой стране люди лечатся бесплатно, а также там есть отдельные автомобили "скорой помощи", которые приезжают и забирают больных коронавирусом. Помимо этого, блогер решил высказаться и в сторону украинского президента Владимира Зеленского, который якобы ненавидит людей.

"Он вдруг перекрасился и стал ненавидеть украинцев. За что? За то, то мы за него проголосовали? Все за бабки, тесты – 1600 гривен или 10 дней жди, в больницу лечь невозможно. С*ка, что это, фашисты, что ли? У меня такое ощущение, что нас с вами решили уничтожить", - с возмущением подчеркнул предприниматель.

Напомним, что видеоблогер Сергей Корнак рассказал, что государство не поддерживает предпринимателей и уничтожает бизнес.

Как сообщала Politeka, предприниматель Сергей Корнак объяснил, как экс-глава Грузии Михаил Саакашвили может повлиять на украинскую политику.

Также Politeka писала, что Сергей Корнак высказал свое мнение касательно городов Украины, которые отказываются соблюдать карантин выходного дня.