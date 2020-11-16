Сооснователь компании BioNTech, в которой разработали вакцину от китайского вируса, профессор Угур Сахин заявил о том, что пандемия должна пойти на спад к лету следующего года

Как информирулет Politeka со ссылкой на ВВС, профессор считает, что вакцина позволит резко сократить распространение заболевания по всему миру.

"Я абсолютно уверен, что вакцина позволит снизить передачу вируса от одного человека другому, возможно, не на 90%, а на 50%. Даже это может привести к резкому сокращению распространения пандемии", – сказал он.

Сахин считает, что при благоприятном развитии событий вакцинация начнется уже в конце 2020 года, ощутимо влиять на пандемию начнет оказывать к апрелю следующего года, после поставок по всему миру более 300 миллионов доз вакцины.

"Летом уровень инфицирования снизится. Абсолютно важно то, чтобы мы получили высокий уровень вакцинации до осени/зимы следующего года", – резюмировал Сахин, предположив, что именно в это время планета вернётся к нормальной жизни.

Ранее мы сообщали, что вакцина-кандидат от COVID-19 показала более чем 90% эффективности. В частности, американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заявили о завершении третей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса, которая якобы показала эффективность в 90% случаях.

Также сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков похвастался успехами РФ в борьбе с китайским вирусом. По его словам, система здравоохранения России оказалась более эффективной в условиях массового заражения граждан, чем американская.

"Она совсем другая, она коренным образом отличается от американской системы здравоохранения, и, видите, получилось, что при массовом инфицировании населения наша система здравоохранения лучшим образом может обеспечивать людей защитой", – заявил он, поясняя, почему в России смертность ниже, чем в США.

Напомним, израильский инфекционист о российской "вакцине" от китайского вируса.

Как сообщает Politeka, россиян напугала отечественная вакцинация от вируса.

Также Politeka писала, в ВОЗ раскрыли сроки масштабной вакцинации.