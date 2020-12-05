Именитый астролог Влад Росс предупредил, кому из знаков Зодиака грозит серьезная опасность

В частности, астролог составил гороскоп на декабрь 2020 и предупредил, что представителей одного из знаков Зодиака будут предавать, подставлять и "кидать", сообщает Главред.

В частности, в жизни знака Зодиака - Девы из-за непроверенных сведений возможны серьезные кризисы, их могут сделать "козлами отпущения".

По его прогнозам, вблизи солнечного затмения, которое произойдет 14 декабря, Девам грозят проблемы со здоровьем, особенно их могут ожидать переломы.

Росс также пояснил, что в течении декабря у Дев ухудшатся отношения с родителями, случится ссора с семьей. Деве нужно быть предельно осторожной с коллегами по работе, поскольку возможны неприятности, связанные со сплетнями и слухами. Также он добавил, что Девы очень ответственны, дотошны, пунктуальны и работают по четко заданному плану.

Напомним, что астрологи спрогнозировали, каким знакам Зодиака декабрь обещает невероятное везение.

В последний месяц в году звезды подарят избранным шансы улучшить материальное благосостояние, кто-то сможет исправить ошибки в отношениях и достигнуть гармонии в любви, а кое-кто поправит здоровье, избавившись от вредных привычек. Так, повезет Тельцу, Рыбам и Овнам.

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