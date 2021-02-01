Минэкономики обязано убрать коррупционные схемы на рынке серной кислоты и отменить квоты на импорт ресурса, введенные предыдущей властью

Об этом написал народный депутат Украины Муса Магомедов на своїй странице в Facebook.



«У министерства один путь – убрать коррупционные схемы прошлой власти и отменить квоты на импорт серной кислоты. В 2020 году мы надеялись, что квоты будут отменены, т.к. их негативный эффект виден невооруженным взглядом. Однако Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение оставить без изменения действующие квоты на импорт серной кислоты, которые привели к монополизации рынка, росту цен на ресурс и коррупционным схемам», - написал Магомедов.



Депутат напомнил, что квоты на ввоз серной кислоты были введены после того, как из-за агрессии России Украина потеряла ряд крупных производителей ресурса, и на рынке образовался дефицит. Тогда, в 2018 году, якобы для защиты отечественного производителя, власть ввела квоты на импорт серной кислоты сроком на три года.



«Украинские поставщики моментально взвинтили цены на продукцию, которая стала выше импортной на 89%, в отдельных случаях на 107%. То есть, введение квот должно было защитить отечественных производителей, а по факту стало лишь инструментом обогащения для компаний-прокладок. При этом финансовые показатели отечественных производителей НЕ улучшились, а существенно ухудшились», - отметил Магомедов.



По его мнению, такое решение является обычной коррупционной схемой, бенефициаром которой стали не производители, а посредники. И оно должно быть отменено, но минэкономики не спешит принимать соответствующее решение.



«Я не понимаю позицию министра экономики. В середине прошлого года я лично потребовал от Министерства экономики обнародовать финансовые отчеты, подтверждающие обоснованность квот на серную кислоту. Однако никаких конкретных ответов мы не получили», - подытожил депутат.



Напомним, с 1 сентября 2018 г. Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя. В результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка. Это, в свою очередь, привело к тому, что предприятия-потребители оказались в заложниках у отдельных посредников. Те срывают поставки, диктуют экономически необоснованные условия, однако выбора нет – купить серную кислоту из-за квот на импорт можно только у ограниченного круга поставщиков, которыми как правило являются частные компании, а не государственные предприятия, которые эту серную кислоту производят.

Эксперты и представители профильных ассоциаций настаивают на необходимости немедленной отмены ограничений на импорт серной кислоты и олеума для нивелирования рисков недообеспечения предприятий-потребителей критически важным для них сырьем, а также создания условий для разрушения коррупционных схем, которые на фоне введения квот были выстроены вокруг государственных предприятий-производителей серной кислоты.