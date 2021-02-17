В патентной сфере у нас полный провал по университетам. Так заявил в эфире программы «Романенко. Беседы» Владимир Бандура, глава Innolytics Group, а также рассказал, как действуют западные университеты и какие возрастные категории людей двигают инновационную сферу.

По его словам инновационную сферу наполняют в основном два поколения: руководящие должности занимают люди от 40 до 60 лет, иногда старше, а сама команда разработчиков – от 30 до 40 лет, иногда более молодые.

«Это люди, которые смогли стартовать в 2000х и последовательно развиться в довольно больших масштабах. Когда ты мог выйти на запад рынки с каким-то предложение, даже просто технология, не продукт конечный – это все-таки где-то с 2000х, даже после 2005 оно пошло в какой-то рост. И сейчас это нормальная тема, она растет. Количество этих патентуемых решений на западе довольно стабильно», - говорит Бандура.

При этом аналитик отмечает, что мы колоссально недоиспользуем один из ключевых моментов – университеты, по которым у нас полный провал. Он говорит, что хоть наши университеты патентуют и разрабатывают довольно много, специфика в том, что даже для запатентованного изобретения в Украине все равно делается глобальный поиск.

«Вопрос качества нашей экспертизы открытый, но по идее, те же критерии надо пройти, что в Украине, что в США, что в Европе. Но там все-таки сами эксперты более обеспечены, у них лучше инструменты, которые могут лучше проверить», - рассказывает Бандура.

Он отмечает, что инновационный аспект – это один из показателей успешности университетов на западе.

«На западе один из ключевых показателей успешности университетов – сколько патентов они регистрируют, сколько они по ним получают лицензий, сколько они денег зарабатывают с этих патентов, сколько они этих патентов передают в стартапы, создают как интеллектуальную собственность и сколько они с этого зарабатывают денег», - объясняет эксперт.

Бандура говорит, что на западе есть очень четкая статистика: топовые университеты зарабатывают сотни миллионов долларов в год. Процесс у них также очень четкий и налаженный: есть разработчики, есть профессиональные патентные юристы, есть профессиональные команды, которые находят крупных покупателей.

«У нас университеты очень зарегулированы и даже если ты, как предприниматель, хочешь у них что-то купить - мне кажется, это большая проблема», - заявляет аналитик.

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