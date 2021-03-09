Украинский ученый Сергей Шумило исследовал специфику зарождения и развития украинско-афонских духовно-культурных связей, их влияние на возрождение православного движения в Украине и дальнейшие церковные, культурные и политические процессы в XVII-XVIII веках
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу в Фейсбук
Как отмечается в диссертации, совокупность исторических событий способствовала основанию и деятельности в XVIII веке четырех украинских монашеских центров на Афоне, сосредоточенных в скитах «Черный Вир» и пророка Ильи, Константиновской обители и в монастыре Симонопетра, их связям с украинским казачеством и монашеством, участия Запорожской и Задунайской Сечи в ктиторской поддержке этих обителей.
В ходе исследования Сергеем Шумило было установлено, что это способствовало как укреплению контактов с центром православного монашества на Афоне, так и усилению его популярности среди украинского монашества и казачества, обеспечивая взаимный духовный и культурный обмен и влияние друг на друга.
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Над диссертацией исследователь работал 5 лет. Научная новизна работы заключается в том, что в диссертационном исследовании использованы малоизвестные архивные источники по 17 архивных учреждений (преимущественно афонские), на основе которых комплексно исследован процесс создания и деятельности украинских монашеских центров на Афоне в XVIII — первой трети XIX века, их связей с украинским монашеством и казачеством в Украине.
Также в кандидатской диссертации отмечается, что украинские афонские обители, в частности скиты «Черный Вир» и пророка Ильи, являются важной составляющей истории, духовной культуры и наследия украинского монашества на Афоне, прямым свидетельством тесных связей Запорожской и Задунайской Сечи с Афоном.
В Киеве 9 марта Сергей Шумило проведет лекцию на тему «Святая Гора Афон и Украина: духовные и исторические связи».
Историк расскажет о афонских подвижниках, которым посвящены его книги «Афонский старец из Закарпатья. Иеросхимонах Аввакум (Вакаров) и его время (1899–1972)» и «Старец Аникита: духовный путь святости».
Лекция состоится в 18.00 в Киевском доме учёных НАН Украины.
Вход свободный.
Дом учёных находится по адресу: Киев, ул. Владимирская, 45-А (станция метро «Золотые Ворота»). Лекция пройдёт в «Белом зале».
Фото: Фейсбук / Сергей Шумило