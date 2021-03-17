В эфире программы «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко генерал ВСУ Сергей Кривонос рассказал, почему украинская Конституция 7 лет войны не стала одним из тех символов, за которые мы боремся и объяснил, как она воспринимается современным украинским обществом.

В частности, речь шла о том, что в условиях военного конфликта мы защищаем территорию, флаг, государственность, но никто за историю войны не использовал нарратив, что мы защищаем конституцию, в отличие, например, от Америки, где именно Конституция стала одним из самых основных символов государственности, за который американская армия несет свою службу.

«Потому что у них этот символ веры написан годами и кровью их народа, и не малой кровью. Мы же получили независимость практически абсолютно спокойно, так сложилось. Поэтому нет восприятия ценности тех ценностей, которые мы должны иметь. И та же Конституция в большинстве воспринимается не как то, что мы ожидали, а то, что дали народу, не объясняя ценности, для чего это нужно», - считает Кривонос.

Он говорит, что если спросить у любого рядового гражданина, что такое конституция, то каждый второй не сможет дать ответ на этот вопрос. В этом, по его мнению, и есть беда: мы не ценим то, что приобрели.

«Да, это достояние кровью наших предшественников, но, с учетом 70 лет СССР, нам в большинстве советская система стерла восприятия нас, как нации и восприятие нас как непосредственно государственников. Это делалось годами», - заявляет Кривонос.

Он отметил, что, например, во Львове это восприятие значительно больше, ведь туда советская армия пришла в 1939 и в 1944 вернулась. Между тем, во Львове еще живы те люди, которые помнят 1941 год и расстрелы украинцев в тюрьме на Лонцкого. Условно говоря, еще не высохла эта кровь, поэтому и осознание себя как украинцев более глубокое.

Ранее Politeka сообщала, что Кривонос рассказал об отношении государства к военным: «Кто защищает, тот должен непосредственно и право голоса, а у нас наоборот».

Напомним, Стецькив заявил, что Конституция 1996 года была результатом компромисса.